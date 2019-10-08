مخلفات

شكا أحد القاطنين في إمارة عجمان، تراكم مخلفات المباني والمنشآت، لإحدى شركات المقاولات في منطقة الرميلة 1 بجانب الكورنيش، منذ فترة، لافتاً إلى ضرورة التحرك لإزالتها، خشية انتشار الحشرات والقوارض.

تأمين

شكا أحد المتعاملين مع شركه تأمين تعمل في دبي، عدم قيام الشركة بتعويضه عن الفترة التي كانت فيها سيارته تحت الصيانة، علماً بأنها زادت على أكثر من 75 يوماً.

عزاب

استاء قاطنو أحد المباني السكنية في إمارة عجمان، من تحويل المبنى الذي يقطنون فيه من مبنى عائلي إلى سكن للعزاب، ما تسبب في ضغط على المرافق والخدمات، خصوصاً المصعد.

مديونية

قالت عميلة لبنك دبي الإسلامي، إنها قامت بتسديد مديونية تمويل سيارة، وتسلّمت شهادة براءة ذمة، وفوجئت بقيام البنك بعد شهر بإرسال بريد يتضمن فاتورة ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 52 درهماً واجبة السداد، رغم أنه تم غلق حساب السيارة.

رقابة

طالب مستهلكون وزارة الاقتصاد والدوائر الرقابية بضرورة متابعة السلع، التي يتم عرضها بخصومات كبيرة، بعضها تحمل من الخارج اسم المنتج والشركة والعلامة التجارية، لكنها تختلف من الداخل، مثل البيض الذي لا يحمل ختم الشركة داخل العبوة.

مدارس

قال أولياء أمور طلبة، إن بعض مدارس الشراكة في أبوظبي لم تقم بتسليم بعض الكتب المهمة، ولم تحضر مدرسين لبعض المواد حتى الآن، رغم مرور أكثر من خمسة أسابيع على بدء العام الدراسي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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