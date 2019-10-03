المصدر: الامارات اليوم

بنايات

شكا سكان في بنايات تابعة لشركة «ديار» العقارية في دبي، قيام إداراتها بقطع التكييف عن ممرات البنايات لساعات طويلة، رغم حرارة الطقس العالية والرطوبة المرتفعة، اللتين تتأثر بهما الشقق بعد قطع التبريد عن الممرات.

سائقون

شكا سائقون في إمارة الشارقة دخول السيارات وخروجها بشكل عشوائي إلى محطات تعبئة الوقود، ما يؤدي إلى ازدحامات غير مبررة، مطالبين بتطبيق عقوبات على هذه التصرفات عبر رصدهم بالكاميرات.

رسائل

أبدى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم جراء كثرة تلقيهم رسائل نصية، تتضمن الإعلانات التي تقوم الشركات والمؤسسات والمستشفيات بإرسالها لهم للترويج عن خدمات معينة، وطالبوا بوضع آلية للحد منها.

مساجد

رداً على شكوى نشرت في «سكيك»، أفادت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بوجود سبعة مساجد قائمة بالمدينة العالمية، إضافة إلى عدد من المصليات المؤقتة المنتشرة في المدينة، مشيرة إلى أن السعة الاستيعابية لتلك المساجد تبلغ نحو 3900 مصلٍّ، مؤكدة أن جميع المساجد يتم أداء صلاة الجمعة بها.

حافلات

طالب أولياء أمور في الشارقة بتدخل هيئة الشارقة للتعليم الخاص لإلزام المدارس بزيادة عدد الحافلات المدرسية، إذ إن بعض الحافلات تعمل في مناطق سكنية مزدحمة، وتستقبل عدداً كبيراً من الطلاب الذين يتكدسون داخلها لوقت طويل يصل إلى أكثر من ساعة.

طلاب

شكا أولياء أمور أنظمة إحدى المدارس الخاصة بعجمان، إذ ترفض دخول أولياء الأمور إلى الفصول بعد انتهاء الدوام لاستلام الأبناء، وتفرض عليهم الانتظار خارج المدرسة لوقت طويل لحين إحضار الطلاب لهم بالخارج.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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