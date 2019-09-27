«هيكا» لم تؤثر في حركة الصيد بـ «الشرقية»

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد نائب رئيس اتحاد جمعيات الصيادين في الدولة رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، سليمان الخديم، بأن عملية الصيد في المنطقة الشرقية لم تتأثر بالحالة المدارية «هيكا»، التي ضربت السواحل العمانية خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن أسعار الأسماك وتنوعها في أسواق المنطقة الشرقية لم تتأثر.

من جانبه، أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان، أول من أمس، انتهاء التأثير المباشر للحالة المدارية «هيكا»، نافياً وجود احتمال لأي تأثيرات مباشرة من العاصفة المدارية.

وقال الصياد عمر عبدالرحمن النقبي، إن رحلات الصيد كانت طبيعية جداً، ولم تتأثر بالحالة المدارية. وأشار إلى أن أسواق السمك لم تشهد أي تراجع في كمية وأنواع الأسماك المعروضة في السوق، نظراً لعدم انقطاع رحلات الصيد.

وأوضح بائع في سوق سمك الفجيرة، محمد فاروق، أن الحالة المدارية لم تؤثر في السوق والأسعار، وكميات الأسماك طبيعية.

سليمان الخديم:

«أسعار الأسماك

وتنوّعها في أسواق

المنطقة الشرقية

لم تتأثر بـ(هيكا)».