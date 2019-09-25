المصدر: الامارات اليوم

إطارات

لاحظ سائقون أن بعض المواقف الرملية للسيارات، مليئة بالقطع الحادة والمسامير، التي تلحق بالإطارات أضراراً كبيرة، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى ركن مركباتهم في تلك المواقف، لعدم توافر مواقف كافية.

حفر

اشتكى مقيمون، في شارع المنصورة بالشارقة، من وجود حفر طولية ممتدة على طول الشارع، بدا أنها من مخلفات عمليات تمديد أسلاك خدمات الاتصالات، وقالوا إن تلك الحفر تسببت بأضرار لمركباتهم.

ديون

قال قارئ إنه تلقى اتصالات عدة من شركة متخصصة في تحصيل الديون، تعمل لصالح أحد البنوك بالسوق المحلية، لافتاً إلى أنه اضطر في كل مرة أن يشرح لهم وجود خطأ في بيانات الاتصال، وأنه ليس مديناً للبنك، وليس الشخص المقصود والمعني بالأمر.

مياه

شكا سكان بنايات في عجمان ضعف المياه التي تصل إلى المنازل بشكل عام، مشيرين إلى أن المشكلة مستمرة، منذ نحو أسبوعين.

صيانة

تجددت شكوى متعاملين من الكلفة الباهظة، التي تفرضها الوكالات لصيانة المركبات، مقارنة بالخدمات التي تقدمها الورش الخاصة، مشيرين إلى أنهم ملزمون بالصيانة في الوكالة بموجب شروط العقد، مطالبين بمراقبة أسعارها المرتفعة.

ازدحام

ازدحمت، أمس، المداخل المؤدية إلى مركز دبي التجاري العالمي، مع انطلاق فعاليات معرض «جيتكس شوبر 2019»، فيما انتشرت العديد من الدوريات المرورية، لتسهيل حركة الزوّار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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