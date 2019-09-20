إنارة دور العبادة في أبوظبي باللون الأخضر تزامناً مع تسليم رخص دور العبادة القائمة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنارت عدداً من دور العبادة لغير المسلمين مبانيها، باللون الأخضر، وذلك تزامناً مع قرب حفل تسليم رخص دور العبادة القائمة في إمارة أبوظبي والتي تنظمه دائرة تنمية المجتمع تحت شعار "دعوة للتآلف".

يأتي ذلك احتفاءً من دور العبادة، بالجهود التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، حيث تنير دور العبادة مبانيها لغاية يوم الأحد 22 سبتمبر، كما يأتي ذلك تزامناً مع اليوم الدولي للسلام.

وأكد عدد من القائمين على دور العبادة، أن إنارة المباني باللون الأخضر يأتي احتفاءً بالحفل الذي سيقام لتسليمهم رخص دور العبادة، وتثميناً للمساعي المبذولة نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد مجتمع أبوظبي، مشيدين بالجهود التي بذلتها دائرة تنمية المجتمع، وكافة الشركاء، لتعريفهم بالشروط الواجب توافرها من أجل ترخيص دور العبادة.

وأشار ممثلو دور العبادة، إلى أن ترخيص دور العبادة، يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي تحرص على إيلاء كافة رعايا الأديان الأخرى كافة الاهتمام والرعاية، كما تجسد هذه البادرة الإنسانية، سماحة المجتمع الاماراتي، والقيم الأصيلة التي يتمتع بها، ما جعل أبوظبي نقطة جذب للعيش والاستقرار بها.

كما بيّنو كذلك التناغم والانسجام الذي يعيشه مجتمع إمارة أبوظبي، إذ يتميز مجتمع إمارة أبوظبي بالتنوع الديني والثقافي والسكاني.