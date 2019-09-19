المصدر: الامارات اليوم

انتظار

طالب ذوو طلبة، إدارات مدارس خاصة في أبوظبي، بتوفير ساحات، أو أماكن انتظار مكيفة لأبنائهم، إذ يضطرون للانتظار طويلاً تحت حرارة الشمس المرتفعة، إلى حين وصول ذويهم لاصطحابهم إلى منازلهم.

إقامة

نوّه متعاملون بالتطبيق الذكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إذ مكّنهم بسهولة من تجديد إقامة مكفوليهم دون عناء الذهاب إلى مكاتب الطباعة، فضلاً عن توفير رسوم المعاملات.

مكالمات

اشتكى مقيمون تلقيهم مكالمات دولية تروّج للهجرة إلى كندا، ودول أوروبية، ويطلب أصحابها تزويدهم بمعلومات عن بطاقات الائتمان الخاصة بهم، وأكدوا أن هذا الطلب جزء من عمليات احتيال هدفها سرقة الأموال.

سباحة

اقترح متخصصون دراسة إلزامية لإجادة السباحة لطلبة المرحلة الابتدائية، في جميع مدارس الدولة، وربطها بالنجاح بهدف إكسابهم هذه المهارة، والحد من حالات الغرق بين الأطفال.

تعرفة

ذكر مقيمون في أبوظبي، أنهم يمتلكون سيارات تحمل لوحات صادرة من إمارات أخرى، لكنها مسجلة في نظام تصاريح مواقف السكان، متسائلين عن الموقف من التسجيل في نظام التعرفة المرورية، فيما إذا كان يشملهم أم لا؟

زيّ

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة، ارتفاع رسوم الزيّ المدرسي، إذ يبلغ للطالب الواحد نحو 250 درهماً، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل ومطالبة هذه المدارس وإلزامها بتحديد رسوم معقولة للزي.

حيوانات

اشتكى سكان في مناطق مختلفة، تحويل بعض أصحاب الحيوانات الأليفة، الأرصفة والمماشي، إلى أماكن لتبوّل وتبرز حيواناتهم، ما ينتج عنه انتشار الحشرات والروائح الكريهة، فضلاً عن تشويه المنظر العام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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