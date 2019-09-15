طرق الشارقة تنجز عدداً من مشاريع رفع الكفاءة في المدينة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مدير إدارة صيانة الطرق بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الدكتور المهندس محسن بلوان، أن الهيئة أنجزت عدداً من مشاريع التطوير والصيانة في مدينة الشارقة، استمراراً في تنفيذ خطتها السنوية لرفع كفاءة الطرق بالإمارة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير شبكة طرق متطورة.

وصرح بلوان، أنه وفقاً للخطة السنوية للإدارة والتي تشمل رفع كفاءة الطرق وصيانتها لمواجهة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات اللازمة عليها، وحفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للشارقة، تم إنجاز عدد من مشاريع الصيانة في منطقة القليعة، حيث تم إنجاز طريق خدمي جديد أمام مبنى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مع إضافة 10 مواقف للمركبات أمام المبنى، وتم رصف الطريق المؤدي إلى الحضانة النموذجية بالمنطقة وفق أعلى درجات الأمن والسلامة.

وأكد بلوان أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن إنشاء وتشييد مساجد نموذجية ورصف الطرق المؤدية لها لتوفير الراحة التامة لرواد المساجد والقاطنين بالجوار، تم رصف الطريق المؤدي إلى مسجد أم القرى بمنطقة القليعة بطول إجمالي 288 متراً، وهو طريق مكون من حارتين، مع وضع أكتاف رصيف حصوية،وتوفير 16 موقفاً لمركبات مرتادي المسجد، وعمل تخطيط أرضي للطريق ووضع اللوحات المرورية اللازمة لتنظيم حركة المرور والسير.

وأشار مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة أنه تم إنجاز أعمال صيانة لشارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بين منطقتي القليعة والمجرة من ميدان أحمد بن درويش الواقع عند منتجع راديسون بلو إلى ميدان راشد بن خادم عند شارع العروبة، حيث تم إعادة إنشاء طبقات الرصف للشارع، مع إنجاز أعمال التخطيط الأرضي واللوحات المرورية وكذلك دهان أحجار الرصيف مع إنجاز عدد من معابر المشاة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن الهيئة تحرص على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتطوير في فترة الصيف والإجازات إلا في الحالات القصوى، وذلك تجنباً للازدحامات المرورية، كما أنها مستمرة في تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بما يواكب خطط التنمية الشاملة بالإمارة، ويدعم النهضة الحضارية والعمرانية للشارقة الباسمة.