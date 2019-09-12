«طرق الشارقة» تطوّر محطة لانتظار الحافلات.. وتضيف «نقطة توقف»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن خطة لتطوير محطة انتظار الحافلات، وإضافة نقطة جديدة لتحميل الركاب.

وأكد مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، إضافة محطة الرفاعة بالقرب من الميدان الواقع في نهاية شارع الشرق، من جهة حدود إمارة عجمان، كنقطة تحميل لركاب مسار خط رقم (115)، المتجه من الشارقة إلى أم القيوين، ثم إلى رأس الخيمة.

وأكد أن الإقبال على حافلات النقل بين المدن شهد ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، إذ بلغ عددهم منذ بداية العام الجاري حتى يوليو الماضي أربعة ملايين و500 ألف راكب، بنسبة بلغت 4% عن عام 2018، الذي بلغ فيه عدد الركاب فيه - عن الفترة نفسها - أربعة ملايين و278 ألف راكب.

وسجل خطا رقم (117) بين الشارقة وأبوظبي، ورقم (112) بين الشارقة وعجمان، أعلى نسبة ركاب لهذا العام من بين الخطوط المشغلة من الهيئة.