47 مرشحاً اعتمدوا خططهم الدعائية في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بأن 47 مرشحاً من أصل 88 مرشحاً ومرشحة في القائمة النهائية، تقدموا بخططهم الدعائية إلى اللجنة لاعتمادها، خلال اليومين الأولين من فترة الدعاية الانتخابية، مؤكدة أنها لم تسجل أي مخالفة لضوابط الحملات الانتخابية حتى الآن، باستثناء توجيهها إنذاراً كتابياً لأحد المرشحين لمخالفته التعليمات التنفيذية.

وأكد رئيس اللجنة، أحمد محمد بن حميدان، أن التجربة الانتخابية في دورتها الرابعة أكثر نضجاً في جميع مراحلها من الانتخابات السابقة بفضل الدعم المستمر وحرص القيادة على توسيع القاعدة الانتخابية وفق مراحل انتخابية مدروسة، جاءت نتيجة خبرات متراكمة حول هذه التجربة المتميزة، وهو ما يسهم في تقديم نموذج انتخابي وطني رائد، يعزز نهج الشورى، ويتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، والمساهمة معهم يداً بيد في رسم ملامح مستقبل الدولة في كل المجالات.

وأشار إلى أن لجنة إمارة دبي حريصة على تقديم نهج جديد في إدارة العملية الانتخابية من خلال الجودة وتسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين، للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية، ووضع قواعد راسخة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل.

وذكرت اللجنة أن متقدمين اثنين فقط سجلا انسحابهما من سباق الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي لم تسجل أي انسحابات بعد اعتمادها حتى الآن، منوهةً بأنها لم تتلق أي شكاوى من قبل المرشحين، إذ تتعاون بشكل مستمر مع المرشحين وتوجههم، لتسهيل حملاتهم الدعائية، وذلك تجنباً للوقوع في المخالفات.

ولفتت اللجنة إلى أن عدد المقار الانتخابية المعتمدة في إمارة دبي 18 مقراً انتخابياً للمرشحين.