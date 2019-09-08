«طرق دبي» تستقبل العام الدراسي بفعاليات توعوية مبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات العام الدراسي بمجموعة من الفعاليات التوعوية للطلاب والسائقين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الفنية لتفادي الازدحامات المرورية في المناطق المدرسية.

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، استمرار العمل بخطط استراتيجية السلامة المرورية في دبي، التي تشمل أربعة محاور رئيسة، هي: محور الرقابة والضبط، ومحور هندسة الطرق والمركبات، ومحور تطوير الأنظمة والإدارة، بالإضافة إلى محور التوعية المرورية الذي يركز على رفع مستوى الوعي المروري لدى طلاب المدارس، فضلاً عن خفض حوادث المشاة، وتطوير مستوى الثقافة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، وأن التوعية الموجهة لطلاب المدارس في بداية العام الدراسي تندرج ضمن حملة «العودة إلى المدارس» التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

وقالت إن الفرق التوعوية والفنية في المؤسسة جاهزة لاستئناف البرامج والأنشطة التوعوية في المدارس، ومراقبة الحركة المرورية عند الإشارات الضوئية، وتعديل توقيتها بما يتناسب وتيسير الحركة المرورية في مناطق المدارس والشوارع القريبة منها، حيث عمل الخبراء ومسؤولو السلامة والتوعية المرورية في المؤسسة على وضع خطط هندسية وتوعوية، تتم مراجعتها وتطويرها سنوياً، أثمرت نجاحات كبيرة، تجسدت في إحصاءات وأرقام الحوادث المرورية في المدارس والمناطق المحيطة بها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت، أن المؤسسة أنهت المرحلة التجريبية لحافلة السلامة الذكية التي أطلقتها الهيئة في فبراير الماضي، بهدف تكريس الوعي المروري في أوساط الطلاب من الفئة العمرية (6-14 سنة)، وهي عبارة عن حافلة مدرسية جرت إعادة تصميمها من الداخل والخارج، ببرامج وشاشات ذكية وإلكترونية، وأن الهدف من الفعاليات هو المحافظة على خلو المدارس من الوفيات المرورية، والإبقاء على المعدل الذي نحافظ عليه منذ عام 2010، وهو (صفر وفيات) في محيط المدارس، بالإضافة إلى «الارتقاء بالسلوك المروري، وغرس ثقافة السلامة المرورية لدى الناشئة وأفراد المجتمع».