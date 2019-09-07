المصدر: الامارات اليوم

انتقال

فوجئ أولياء أمور بإجراء مدرسة خاصة تدرّس المنهاج البريطاني، تنقلات للطلبة من شعبة إلى أخرى دون إعلامهم بالأسباب، مشيرين إلى أن الأطفال الصغار يشعرون بصعوبة شديدة في تقبل الانتقال إلى شعب أخرى، وقد يرفضون الذهاب إلى المدرسة بسبب ذلك.

دراجات

اشتكى سائقون من التصرفات والسلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض سائقي دراجات توصيل الطلبات، مشيرين إلى أن بعضهم يقود دراجته بتهور ودون التزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

نقص

طالب متسوقون يرتادون جمعية عجمان التعاونية بزيادة عدد العاملين في بعض الأقسام، خصوصاً الأجبان، إذ يشهد القسم إقبالاً كبيراً، ما يضطرهم إلى الانتظار طويلاً قبل أن يحصلوا على حاجتهم.

تنويه

نوّه سفير الإمارات لدى رواندا بجهود مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في تنظيم بعثة تجارية لاستكشاف فرص التعاون التجاري مع رواندا، مثنياً على حسن تنظيم البعثة، وموجهاً الشكر لنائب المدير التنفيذي للمؤسسة الذي بذل جهداً لافتاً لإنجاح البعثة.

تسجيل

على الرغم من فتحها باب التسجيل للقيد في العام الدراسي الجديد قبل انطلاقه بأسبوع، أبلغت إحدى المدارس الخاصة في دبي أولياء أمور بأن المقاعد مشغولة، لكنها مستمرة في قبول طلبات التسجيل ووضع الطلاب على قائمة انتظار يتم البت فيها بعد بدء العام الدراسي بأيام عدة.

مواقف

طالب سكان في أبوظبي بزيادة أجهزة دفع «مواقف»، لتلافي اضطرارهم لقطع مسافات طويلة، خصوصاً في أوقات الظهيرة، وترك أطفالهم داخل السيارات بمفردهم للوصول إلى أقرب جهاز.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com