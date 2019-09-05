برنامج تأهيلي يدعم الباحثين عن عمل لدخول عالم التجارة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقامت دائرة الموارد البشرية في الشارقة برنامجاً تأهيلياً يدعم فئة الباحثين عن عمل في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، ويحفزهم لدخول عالم التجارة والأعمال، تحت عنوان «مشروعك من المنزل إلى السوق».

وانضم للبرنامج الباحثون عن عمل من حَمَلة مختلف المؤهلات العلمية، المدرجون في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ممن يمتلكون مشروعات منزلية قائمة، ومن كانت لديهم الرغبة أو الفكرة لإنشاء مشروع جديد.

وقدم البرنامج مستشار تنمية القدرات وتطوير الأعمال، المدرب حامد آل علي، الذي تناول فيه ثلاثة محاور مهمة، هي الفكرة، والخطة، والتنفيذ، حيث ركز على مصادر وطرق استكشاف الأفكار والفرص لتحديد الأنسب منها، ودراسة المشروع والتخطيط له، ثم الانطلاقة الأولى وتشغيل المشروع بتنفيذ الخطة التي تم إعدادها.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بمفهوم ريادة الأعمال لدى شريحة الباحثين عن عمل، وتقديم ممارسة عملية للخطوات التي يتم اتباعها لبدء مشروعات منزلية رائدة، وتحفيز المشاركين للتفكير في تجربة العمل التجاري الحر.