المصدر: الامارات اليوم

زي

طالب أولياء أمور، وزارة التربية والتعليم، بإلزام المدارس الخاصة بتوفير زي مدرسي بجودة عالية، وسهل التنظيف والكي، إذ توفّر المدارس الخاصة قميصاً أبيض ذا نوعية قماش رديئة تصعب إزالة البقع منها خلال عملية التنظيف، ومع ذلك تبيعه بأسعار مرتفعة.

تجاهل

قال مستهلك إنه قدّم طلباً إلى متجر معروف لبيع الأثاث منذ شهرين، من أجل صيانة طقم كنب تعرض للتلف في منزله تحت الضمان، دون أن يتلقّى استجابة من إدارة المحل، مطالباً إدارة حماية المستهلك بالتدخل ومخالفة المحال التي تتجاهل طلبات المستهلكين في ما يتعلق بالصيانة.

طعام

لاحظ متردّدون على مطاعم في الدولة، قيام عمال النظافة بوضع كميات كبيرة من الأطعمة المتبقية من «البوفيهات المفتوحة» في النفايات، من دون الاستفادة منها، بتوزيعها على الفقراء.

سعر

فوجئ قارئ، بعد شرائه مرهماً يستخدم لتخفيف التهابات المفاصل من أحد المتاجر المعروفة، بأن السعر يبلغ ضعف ما هو مدون على أرفف العرض تقريباً، وعندما سأل «الكاشير» عن ذلك، أبلغه بأن السعر المدون به خطأ، مطالباً بتشديد الرقابة، لتصحيح مثل هذه الأخطاء.

مسجد

أفادت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رداً على ما نشر في «سكيك»، حول مطالبة مصلين بمزيد من الاهتمام بنظافة المساجد في منطقة الوصل، بأنه تم تحديد المسجد المراد، وتم توجيه المعنيين بموضوع النظافة والصيانة للقيام باللازم، مشيرة إلى أنها تتابع الأمر مع صاحب المسجد، لأنها وقّعت وثيقة رعاية معه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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