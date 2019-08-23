تدشين 5 مركبات إسعاف في «اجتماعية الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، تدشين خمس مركبات إسعاف متطورة ومزودة بأحدث التجهيزات الفنية والتقنية في مجال مركبات الإسعاف، ومعدّة وفقاً لمعايير الجودة والسلامة بشرطة الشارقة، لتكون إضافة إلى أسطول قسم الإنقاذ في الشارقة، وذلك بمقر دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وأفاد اللواء الشامسي بأن تدشين مركبات الإسعاف الحديثة يأتي تماشياً مع مبادرة الشارقة مدينة مراعية للسن، لافتاً إلى أن إضافة خمس مركبات إسعاف توفر خدمات شاملة ومميزة لكبار المواطنين، تواكب رؤية الدولة وحكومة الشارقة، مثل نقلهم إلى المستشفيات لمتابعة مراجعاتهم الطبية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها لهم بالتنسيق والتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، مؤكداً اهتمام شرطة الشارقة بعملية التطوير والتحديث المستمر، لمواكبة آخر ما تم التوصل إليه على المستويين المحلي والعالمي، ما يتيح لفرق العمل القيام بواجباتها الميدانية في مجال الإسعاف والاعتناء بحياة المحتاجين لتلك الخدمات من كبار المواطنين بمهنية عالية.

وقالت عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، عفاف إبراهيم المري، إن المبادرة التي دشنتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، تعد إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على عضوية إمارة الشارقة مدينة مراعية للسن، التابعة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، لافتة إلى أن هذه المركبات الخمس تعزز خدمة النقل الخاص لنقل طريحي الفراش من فئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وهذه الإضافة تواكب تطورات إمارة الشارقة في نهجها القائم على خدمة المجتمع.

وثمّنت التعاون المشترك وجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودورها الحيوي في الإسهام في تطوير خدمات كبار السن والحالات الإنسانية.

من جانبه، ذكر رئيس قسم الإنقاذ في شرطة الشارقة، المقدم راشد يوسف بن صندل، إن المركبات الجديدة التي تم تدشينها تعد إضافة حقيقية للمركبات الموجودة مسبقاً، البالغ عددها خمس مركبات أيضاً، وتم تصميم المركبات وفق مواصفات خاصة تراعي سهولة نقل كبار المواطنين عند صعودهم ونزولهم منها، وذلك بوساطة جهاز هيدروليك وكرسي خاص لذلك.

كما تم تزوديها بالأوكسجين، وبجهاز شفط السوائل والعوالق من جسم المرضى، وإضافة أربع نقالات مختلفة الاستخدامات، وحقيبة أوكسجين متحركة، وكل المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها كبار المواطنين أثناء نقلهم وتقديم الخدمة لهم.

المركبات الخمس تعزز خدمة النقل الخاص، لنقل طريحي الفراش من كبار المواطنين وأصحاب الهمم.