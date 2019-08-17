بلدية دبي تحدّد شروط توصيل الأغذية «دليفري»

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

حدّدت بلدية دبي شروط توصيل الأغذية «دليفري»، مؤكدة ضرورة عدم زيادة زمن توصيل طلب الغذاء بالدراجات النارية على ساعة كحدٍ أقصى، وأن يتم تنظيف الصندوق الذي يوضع فيه الغذاء يومياً من الخارج، وبعد كل عملية نقل من الداخل.

وشدّدت في دليل أصدرته بعنوان «متطلبات سلامة نقل الأغذية على الدراجات النارية» على ضرورة أن يكون حجم الصندوق متوافقاً مع متطلبات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المخصصة لسلامة وسائل النقل، وأن يكون مناسباً للأغذية التي سيتم وضعها داخله بطريقة تحافظ على سلامتها أثناء النقل، بحيث لا يتم تكدسها، أو ضغطها، أو حركتها بطريقة تسبب تلفها أو تلوثها.

وأكدت ضرورة وضع الصندوق في الجهة الخلفية، وتكون فتحته لأعلى، مع وجوب أن يكون الجزء الداخلي من الصندوق مبطناً بمواد غير سامة، لا تنتقل إلى الأغذية، ولا تؤثر فيها، وأن يكون مصنوعاً من مواد ملساء، فاتحة اللون، سهلة التنظيف والتطهير، غير قابلة للصدأ، لا تمتص الماء، ولا يوجد فيها فتحات أو شقوق أو وصلات، وأن يكون محكم الغلق معزولاً حرارياً عن الخارج، مع وضع الأغذية الباردة أو الساخنة في حافظة حرارية داخل الصندوق.

وقالت البلدية إن مشغل الدراجة يجب عليه الحصول على بطاقة صحية مهنية، تثبت خلوه من الأمراض، كما يجب عليه ارتداء الزي الرسمي ومعدات السلامة، إضافة إلى كتابة اسم المؤسسة المالكة أو المستأجرة للدراجة على الصندوق، ولا يستخدم الصندوق في نقل مواد غير غذائية إلا إذا كانت أدوات تخص الأغذية.

وأشارت إلى ضرورة وجود رخصة سارية المفعول للدراجة النارية، وحصول مشغل الدراجة على شهادة تدريب على المبادئ الأساسية لسلامة الأغذية.