«تعاونية الاتحاد» توزّع 1000 حقيبة هدايا على الحجاج

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

باشرت «تعاونية الاتحاد»، بتوزيع 1000 حقيبة هدايا على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة، ضمن مبادرة هدايا الحجاج التي تنفذها التعاونية للعام الرابع على التوالي، يأتي ذلك في إطار خدمة المجتمع والإسهام في تعزيز القيم الحميدة بين أفراده وتعزيز التلاحم والترابط وغرس العادات والتقاليد الإيجابية.

وقالت مدير قسم الاتصال وخدمة المجتمع في «تعاونية الاتحاد»، هدى سالم، إن فرق التعاونية باشرت توزيع هدايا الحجاج التي تضم مستلزمات عناية شخصية، إضافة إلى أدوات تقييهم من حرارة الطقس، مشيرة إلى أن تعاونية الاتحاد دأبت على الإسهام في ترسيخ المبادئ والمفاهيم المجتمعية والخيرية والإنسانية وتقوية العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال العمل المجتمعي.