9 ممارسات خاطئة يرصدها نظام الرقابة الذكي لـ«تاكسي دبي»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدكتور يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم» عن وجود تنبيه فوري يظهر على شاشة نظام الرقابة الذكي التابع لمؤسسة تاكسي دبي، وذلك عند ارتكاب سائقي المركبات لإحدى الممارسات الخاطئة، حيث يصل عدد أهمها إلى تسع ممارسات، مشيراً إلى اتخاذ المراقبين إجراءات لتصحيحها، والتي من بينها تجاوز السائق معدل السرعة، والتجاوز الخطر، والنعاس والإجهاد خلال القيادة.

وأوضح آل علي أن النظام يكشف عن تلك الممارسات عبر عدد من التقنيات، أبرزها وجود كاميرات ذكية داخل مركبات التاكسي، وحساسات استشعار في نقاط مختلفة في المركبة تصل إشاراتها إلى النظام.

وقال آل علي: «هناك ممارسات يرصدها النظام ويواجهها بالإجراء المناسب من غير تدخل المراقب، مثل أن يحمل السائق أحد العملاء ولا يشغل عداد التعرفة، والتي على أثرها يصدر تنبيهاً للنظام الذي بدوره يشغّل العداد أوتوماتيكياً بعد دقائق من صعود الراكب في حال لم يقم السائق بذلك».

وأشار إلى أن ذلك يحمي العميل من أي تلاعب أو محاولة استغلال من قبل السائق، كما أنه في الوقت نفسه يحمي حقوق السائق في حال سها عن تشغيل العداد، حيث يجنبه تحمل الكلفة المالية إذا ما أصر العميل على حساب الرحلة بسعر أقل من المفروض.

الممارسات الخاطئة

استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق

والمواصلات في دبي، الدكتور يوسف آل علي، الممارسات الخاطئة في 9 نقاط، هي:

■تحميل الركاب وعدم تشغيل عداد التعرفة.

■تضييع وقت العمل وعدم التواجد في مواقع تقديم الخدمة.

■استخدام الهاتف من غير السماعة.

■تجاوز معدل السرعة المسموح بها في الشوارع وعلى المطبات وعند مناطق عبور المشاة.

■التوقف المفاجئ لتحميل الركاب في غير المواقع المخصصة لذلك.

■التجاوز الخطر والانتقال بين المسارات من غير إعطاء إشارة.

■القيادة في حالة الإجهاد والنعاس.

■عدم الانتباه لحالة الطريق والانشغال عنه بالالتفات المتكرر.

■التدخين داخل المركبة.