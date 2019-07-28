بلدية مدينة أبوظبي تطلق حملة السلامة على الشواطىء خلال فصل الصيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة حملة توعوية تثقيفية تحت شعار (سلامة صيفك) بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق الاستمتاع بالصيف دون التعرض لمخاطر الشمس أو البحر وغيرها، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين متمثلين بكل من: البرنامج الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ (سانـد)، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، Cetaphil ، مجموعة الأهلية الطبية، ماي دبي،Life pulse sports equipment trading.

الدكتورة هدى خليفة السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي علقت على الحملة قائلة: تأتي هذه الحملة تجسيداً لاستراتيجية بلدية مدينة أبوظبي وسياسة البيئة والصحة والسلامة حول توعية جميع أفراد المجتمع وزوار المرافق الترفيهية بالمخاطر وكيفية التقليل من آثارها، ونظراً لبدء موسم الصيف وازدياد عدد مرتادي الشواطئ التي أصبحت وجهة مفضلة لهواة السباحة، والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيهية والاستجمام مما يعكس المكانة المحلية والعالمية التي أصبحت شواطئ أبوظبي تتمتع بها، ومن منطلق حرص بلدية مدينة أبوظبي على سلامة المجتمع والارتقاء إلى أفضل الممارسات والمساهمة بدور فعال في المبادرات الهادفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الممارسات، وتوعية الجمهور بمعايير البيئة والصحة والسلامة، وبناء على ما تقدم أطلقت إدارة البيئة الصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي حملة (سلامة صيفك).

وحول الأهداف العامة للحملة أكدت السالمي أن البلدية حريصة على تحقيق معايير السلامة العامة لجميع أفراد المجتمع وخصوصا في المرافق العامة التابعة للبلدية مثل الشواطئ والحدائق وغيرها من المرافق الترفيهية والخدمية، ومن أهداف الحملة أيضاً توصيل رسالة (السلامة أولاً) إلى الجهور، وتقليل ومنع الحوادث لتوفير بيئــة آمنة وصحية للجميع، وتعزيز علاقة بلدية مدينة أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين وتوظيف هذه العلاقة لخدمة المجتمع وإسعاد أفراده.

وأضافت: (سلامة صيفك) حملة توعوية تشمل العديد من الفعاليات للسلامة في المرافق التابعة للبلدية خلال فترة الصيف بهدف توصيل رسالة أهمية السلامة للجميع ، ويزخر برنامج الحملة بالعديد من الفعاليات والفقرات والبرامج منها على سبيل المثال:

1. الإجهاد الحراري (الجفاف والوقاية من أشعة الشمس)

2. السباحة الآمنة (السباحة مع الأطفال والتعامل مع الكائنات البحرية)

3. إجراءات الإسعافات الأولية

4. الاستجابة للطوارئ، ويتم من خلالها عرض القواعد الواجب اتباعها خلال الوجود على الشواطئ وأثناء السباحة.

5. اشتراطات الأمن والسلامة لارتياد الشواطئ.

كما سنقوم خلال الحملة بتوزيع منشورات وكتيبات توعوية متنوعة خلال في الصيف، بالإضافة إلى العروض الإرشادية والترفيهية للأطفال والكبار.

وأوضحت السالمي أن حملة (سلامة صيفك) انطلقت فعالياتها في السادس والعشرين من يوليو الحالي وتستمر على امتداد فصل الصيف كاملا ، وذلك بهدف نشر الأفكار التوعوية لدى أكبر عدد من السكان والزوار ومرتادي المرافق العامة، منوهة أن فعاليات الحملة تبدأ يوميا من الساعة الخامسة بعد العصر وتستمر حتى الحادية عشرة ليلاً على شاطئ كورنيش أبوظبي، داعية الجمهور الكريم للانضمام إلى الحملة لتحقيق أهدافها والاستفادة من مساقاتها التثقيفية والتوعوية، واكتساب المهارات، والتمتع بمجموعة من الفقرات الترفيهية والمسابقات والجوائز.