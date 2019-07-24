بلدية أبوظبي تنظم حملة تفتيشية على مساكن العمال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت بلدية أبوظبي إلى الالتزام بمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في مساكن العمال المؤقتة، وتوفير أعلى الاشتراطات الصحية المعيشية للعمال.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي نظمتها البلدية، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، على 31 من مساكن العمال المؤقتة، خلال الربع الثاني من العام الجاري في أبوظبي وضواحيها.

وأكدت مدير الإدارة، الدكتورة هدى السالمي، أن البلدية تعمل من أجل التقليل والحد من ارتكاب المخالفات والممارسات السلبية في المساكن العمالية.

وأهابت بأصحاب الشركات التي لديها مساكن عمال مؤقتة الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة وتوفير الاشتراطات اللازمة.

على صعيد آخر، شاركت البلدية إحدى الشركات العقارية حملة توعية للعمال بشأن الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.

جدير بالذكر أن البلدية تنفذ حملة شاملة للتوعية بتطبيق القرار الوزاري في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل.