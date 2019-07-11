27 حديقة منزلية لكبار المواطنين في دبي بنهاية العام الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي مواصلة تنفيذ المبادرة المجتمعية «حدائق كبار المواطنين»، من خلال إنشاء المزيد من الحدائق المنزلية في 15 منزلاً لكبار المواطنين، خلال العام الجاري، الذين تنطبق عليهم المعايير، ليصل إجمالي العدد بنهاية العام إلى 27 حديقة، بعدما بلغ عدد الحدائق المنفذة العام الماضي 12 حديقة.

وأكدت البلدية، في بيان صحافي، أمس، أن المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤية البلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، واستراتيجيتها في مشاركة المجتمع، وتواصل فعّال واستدامة بيئة المدينة.

وأشارت إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها في تحقيق الأثر الإيجابي في صحة كبار المواطنين بإسعادهم ودمجهم في المجتمع، من خلال إنشاء حدائق زراعية داخلية في منازلهم، ما يحفزهم على الحركة والإنتاج.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، إن البلدية تحرص بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، على تقديم كل أوجه الدعم لكبار المواطنين بما يرضيهم ويسعدهم، عن طريق تصميم وتنفيذ الحدائق المنزلية لهم دون مقابل.

وذكر أن البلدية ستواصل تقديم الدعم لهذه الفئة، وستعزز الخدمة المجتمعية لكل الفئات الأخرى، لتصل إلى تحقيق رؤيتها في بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

من جانبها، قالت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي، منال بن يعروف السويدي، إن المبادرة تشجع كبار المواطنين على الحركة والإنتاج عن طريق ممارسة عمليات الزراعة والحصاد، ومساعدتهم على شغل أوقات فراغهم بالعناية بالنباتات المزروعة في حدائقهم على مدار العام، وتشمل أشجار النخيل والزهور المختلفة، وتحفيزهم على أداء أنشطة حركية تحسّن من حالتهم المعنوية.

وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي أجرت رصداً للحالة الصحية والنفسية لكبار المواطنين المستفيدين من المبادرة، لقياس مدى استفادتهم منها، أظهر تحسناً ملحوظاً في قدراتهم الحركية وأحوالهم النفسية، كما نجحت المبادرة في الإسهام في خفض نسبة الشكاوى من آلام المفاصل بنسبة 40%.

وتعد حدائق كبار السن إحدى المبادرات التي أعلنتها هيئة تنمية المجتمع، أواخر عام 2017، وأكملت الهيئة بالتعاون مع بلدية دبي المرحلة الأولى من المشروع، العام الماضي، عبر إنشاء حدائق زراعية مصغرة في منازل كبار المواطنين الذين يقيمون بمفردهم في إمارة دبي.