«صيّف بأمان» تكثف الرقابة على الطرق

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المركبة والصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة الإطارات، للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية في الصيف.

وأفاد نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد سالم بن براك الظاهري، بأن المديرية في إطار حملة «صيف بأمان» تكثف الرقابة المرورية على الطرق، وتعزز التفاعل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتثقيف السائقين المغادرين والقادمين إلى الدولة، تزامناً مع العطلة، وحثهم على التفاعل الإيجابي، والالتزام بقانون السير والمرور، والسرعات المقررة على الطرق الداخلية والرئيسة.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود لترسيخ نهج العمل الإنساني وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى الجمهور، وتوعيته بمختلف المخاطر وسبل مواجهتها.

وذكر أن الحملة تتضمن تنظيم معرض توعية مرورية بالمراكز التجارية التالية: «مركز دلما التجاري، المشرف، بوابة الشرق»، وتشمل مسابقات وفقرات ترفيهية وورش عمل، ومرسماً للأطفال، تشارك فيها كل من إدارات الخدمات الطبية، ومكافحة المخدرات، وترخيص الآليات، والتفتيش الأمني، والإعلام الأمني، وطيران شرطة أبوظبي، والدعم الاجتماعي، والأزمات والكوارث، ومدارس الشرطة، والمتابعة والرعاية اللاحقة، و«مجلة ماجد»، و«مواصلات الإمارات»، و«بريجستون».

وأضاف أن الحملة تشمل تنفيذ برنامج فحص مجاني للإطارات، بالشراكة مع شركة المسعود للإطارات، من خلال محطات بترول في أبوظبي من الرابع إلى 16 يوليو الجاري، وتشمل الكشف عن سلامة إطارات المركبات، وحث السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية.