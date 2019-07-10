«كهرباء دبي» تحثُّ متعامليها على فصل الأجهزة الكهربائية قبل السفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «نصائح ما قبل السفر»، للعام السابع على التوالي، وتتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات، التي يمكن للمتعاملين تطبيقها قبل السفر أو مغادرتهم منازلهم لفترات طويلة، مثل التأكد من إطفاء الأضواء، وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس الجداري، واستخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه والاستعانة بفني متخصص لفحص توصيلات المياه، والتأكد من عدم وجود أي تسربات. كما تتضمن الحملة طرق ترشيد استهلاك المياه أثناء ري الحدائق والنباتات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تضع الهيئة مسألة الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد ضمن أهم أولوياتها، وتنظم مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية على مدار العام، لإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود ترشيد الاستهلاك، وتشجيعهم على تبني نمط حياة مستدام عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحد من الهدر، وقد حققت هذه الجهود نتائج مهمة خلال الأعوام الماضية، وأثبتت أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في جهود حماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية وضمان استدامة الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة».

وقالت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، خولة المهيري: «تهدف حملة (نصائح ما قبل السفر) إلى تذكير أفراد المجتمع بأهمية اتخاذ بعض الخطوات البسيطة قبل السفر أو التغيب عن المنزل لفترة طويلة، وتتضمن عدداً من الإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتجنب الهدر، وتقليل التكاليف، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على سلامة الممتلكات والحفاظ على الموارد الطبيعية».