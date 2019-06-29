المصدر: الامارات اليوم

عروض

طالب مستهلكون الجهات المعنية بمراقبة العروض الترويجية للمحال التجارية، خصوصاً بعد تكرار إعلان بعضها عن منتجات وسلع غذائية، يفاجأون عند شرائها بأن الصورة المرفقة بكتيب العرض مضللة، وأنها في الواقع لا تستحق قيمتها.

توصيل

اضطر متعامل مع شركة «زاجل» إلى تقديم شكوى ضد أحد المندوبين، الذي لم يتجاوب مع اتصالاته، وانتظر خمسة أيام لاستلام أوراق الإقامة الخاصة به.

أطفال

لاحظ قراء أن بعض الممرضين والممرضات في مستشفيات ومراكز صحية تنقصهم الخبرة في التعامل مع الأطفال، خصوصاً عند سحب عينات الدم، أو إعطائهم محاليل التغذية، الأمر الذي يتسبب للأطفال بألم مضاعف جراء المحاولات الفاشلة المتكررة.

طيران

شكا متعاملون مع شركات طيران عربية من إجراء تغيير على مواعيد الرحلات، دون التواصل هاتفياً معهم، ودون إعطائهم حق إلغاء الحجز دون غرامة، وطالبوا بالحد من هذه الممارسات حماية لحقوقهم.

رسائل

قالت قارئة إنها تلقت رسائل عبر «واتس أب» ورسائل نصية تفيد بحظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها، وتطلب منها الاتصال برقم مرفق لتحديثها، الأمر الذي يثير ريبتها من محاولة البعض قرصنة حسابها أو هاتفها.

أنوار

شكا سكان في دبي من قيام ملاك بنايات بإطفاء أنوار مدخل البنايات والكراج ليلاً، ما يسبب صعوبات، خصوصاً لمن يعانون ضعف البصر.

إعلانات

طالب مصلون في أم القيوين دائرة التنمية الاقتصادية بمخالفة المنشآت التي تقوم بإلقاء المنشورات الإعلانية أمام أبواب المساجد قبل صلاة الجمعة، ما يؤدي إلى انتشارها على الأرض، وإعاقة دخول المصلين للمسجد، وتشويه المنظر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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