%7 نمواً في سكان دبي بالربع الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و240 ألف نسمة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل ثلاثة ملايين و28 ألف نسمة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل نمو بلغ 7% وفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها أن عدد سكان دبي زاد بمقدار 212 ألف نسمة حتى الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية الفترة ذاتها للعام الماضي، مشيرة إلى أن عدد السكان من الذكور وصل إلى نحو مليونين و252 ألف نسمة مقابل 988 ألف نسمة من الإناث.

ويقصد بكلمة «السكان» كل الأفراد المقيمين إقامة معتادة ضمن الحدود الجغرافية المحدّدة لإمارة دبي.

يشار إلى أن تعداد سكان إمارة دبي بلغ ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة، في نهاية عام 2018 وبمعدل نمو بلغ 7.25%، وأظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن نحو 18% من إجمالي تعداد سكان الإمارة البالغ ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة مع نهاية عام 2018 يندرجون ضمن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، ونحو 73.83% من سكان دبي هم دون الـ40 عاماً.

وارتفع عدد سكان دبي من 183 ألف نسمة في عام 1975 إلى 689 ألفاً في عام 1995، ليتخطى حاجر المليون نسمة للمرة الأولى في عام 2005، وحاجز المليونين نسمة في عام 2011، وثلاثة ملايين نسمة في عام 2018.