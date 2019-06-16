شرطة أبوظبي تحذّر من ترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء والمربيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي من مخاطر إهمال الأسر للأطفال، بتركهم لفترات طويلة، تحت رعاية المربيات أو الغرباء، على نحو قد يترتب عليه نتائج تنعكس سلباً على الأطفال، بتعرضهم للأذى أو الابتزاز، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أمن وسلامة النشء، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة العقيد سعيد حمد الكعبي، أن الشرطة تنفذ حملات وبرامج توعية للأسر، لحماية صحة الطفل النفسية والجسدية والسلامة العامة.

وأشار إلى تكثيف المراكز عملها على حماية الأسر والأطفال ورعايتهم، والتزامها باستخدام أفضل الممارسات الشرطية والإجراءات الاحترازية، لضمان حصولهم على أفضل معايير الاستقرار الأسري.

وناشد الكعبي الأهالي بعدم الانشغال عن الأطفال وتركهم برفقة الخادمات لساعات طويلة، موضحاً أن قانون العقوبات في الدولة يُحمّل المهملين المسؤولية عن التقصير في واجباتهم، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة وسلامة الأطفال.

وأضاف: «أغلب المربيات لا تتوافر لديهن أدنى مهارات تربية الأطفال، وتنشئتهم والتعامل معهم، ما ينعكس سلباً على حالة الأبناء النفسية والصحية والسلوكية»، حاثاً الأمهات على توفير الرعاية والرقابة اللصيقة، وعدم إهمال أطفالهن وحمايتهم من المخاطر.