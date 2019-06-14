حملة توعية حول سرقة المحال التجارية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، أمس، حملة توعوية للحد من سرقة المحال التجارية.

وأفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم أحمد المري، بأن الحملة ركزت على توعية أصحاب المحال التجارية بوسائل الوقاية من السرقة، وضرورة توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وكاميرات المراقبة للمحال، إضافة إلى توزيع مطبوعات توعوية بلغات عدة، على أصحاب المحال التجارية في مختلف مناطق وأسواق الإمارة، إلى جانب التوعية من خلال الرسائل النصية التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأضاف المقدم المري أن هذه الحملة تعتبر إجراءً وقائياً ومحوراً مهماً من محاور الوقاية من الجريمة، من خلال الدور الذي تلعبه في نشر التوعية، والتثقيف ضد السلوكيات والظواهر السلبية في المجتمع.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن شرطة الشارقة تسعى إلى التعاون الفعال والمستمر مع شرائح المجتمع كافة من خلال الإبلاغ عن الظواهر السلبية أو السرقة، وغيرها من السلوكيات التي تثير الاشتباه، للوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من الجريمة، من خلال التواصل مع شرطة الشارقة عبر قنوات الاتصال التي وفرتها لهذا الغرض، ومن بينها الهاتف المجاني 901 للاتصالات غير الطارئة، أو عبر الخط الساخن للبلاغات بإدارة التحريات والمباحث على رقم 80040، داعياً إلى الأخذ بالنصائح والإرشادات التي تطلقها شرطة الشارقة باستمرار عبر منابرها الإعلامية.

الشرطة تسعى إلى التعاون مع شرائح المجتمع من خلال الإبلاغ

عن الظواهر السلبية أو السرقة.