شرطة أبوظبي تطلق مشروع اختبار قيادة ذكي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروع اختبار القيادة الذكي للراغبين في الحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي.

والاختبار يتم من خلال مركبة ذكية تحتوي على أنظمة متطوّرة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

وكان قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، اطلع أمس على إحدى مركبات المشروع وتجهيزاتها، بحضور مدير قطاع المالية والخدمات، العميد خليفة الخييلي، ومدير قطاع العمليات المركزية، العميد سهيل سعيد الخييلي، ومدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي.

واستمع إلى شرح من مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، العقيد محمد البريك العامري، عن آلية عمل المركبة، وأهمية المشروع.

وسيطبق المشروع في مراكز الفحص الرئيسة في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، وستحتوي على غرف مراقبة للمشرفين وأنظمة إلكترونية وشاشات عرض للمراقبة، ومؤشرات الأداء.

وسيتم توفير 32 مركبة اختبار ذكية، منها 19 ناقل حركة أوتوماتيكياً، و13 عادياً، و28 حافلة، ترتبط بغرف التحكم والمراقبة عبر شبكة اتصالات متطوّرة.