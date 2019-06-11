إطلاق «ويتيكس» لزيادة الوعي بترشيد الطاقة والمياه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق النسخة الـ21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة، وتهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتعريف بأهم مقومات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتشكل الدورة الـ21 من «ويتيكس»، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، الذي يتزامن مع «ويتيكس»، فرصة للاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، ويشمل ذلك العديد من التقنيات والحلول الذكية التي تطرح لأول مرة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك. وسيشكل المعرضان منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف إلى احتياجات السوق، وأبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، وفرص المشاركة في مشروعات وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.