ولي عهد عجمان يوجِّه بإجراءات احترازية لحماية مياه البنايات من التلوث

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيل لجنة من الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، تضم أعضاء من القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، ومنطقة عجمان الطبية، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان، لمتابعة الحالة الصحية للمتضررين والمصابين في حادثة تلوث المياه في أحد الأبراج السكنية في إمارة عجمان، والتحقيق في الحادثة، واستيفاء إجراءات الفحص والتقييم، ورفع تقارير تفصيلية وتقديم نتائجها خلال أسبوع.

كما حثّ على وضع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للقاطنين في الإمارة، كما وجّه سموه بأن تضم اللجنة خبيراً متخصصاً للتأكد من سلامة الإجراءات التصحيحية، مشدداً على ضرورة توفير السبل كافة لضمان سلامة وراحة القاطنين في الإمارة.

ووجه سموه بتزويد السكان بحاجتهم من مياه الشرب واستخدامهم اليومي، وإرجاع المياه إلى الخزانات بعد التأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة.

إلى ذلك، زار الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات في عجمان المصابين في حادثة تلوث مياه الخزان في أحد الأبراج السكنية بعجمان، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وذلك لتفقد المصابين في مستشفى ثومبي بعجمان، والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتلبية احتياجاتهم، بعد الوعكة التي تعرضوا لها إثر تلوث المياه.

واستمع أعضاء الوفد لشرح الأطباء المشرفين عن الحالات المصابة نتيجة التلوث، ونتائج الفحوص المخبرية، التي تؤكد استقرار حالتهم الصحية، وعدم وجود أية مخاطر أخرى، وقرب موعد مغادرتهم المستشفى، متمنين لهم الشفاء العاجل، وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمر بتخصيص مكتب في إدارة الأبراج السكنية لتلقي الشكاوى، ومتابعة احتياجات السكان من قبل الشرطة وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتزويدهم بحاجتهم من مياه الشرب واستخدامهم اليومي، وإرجاع المياه إلى الخزانات بعد التأكد من سلامتها، وتخصيص سيارة إسعاف للوجود على مدار الساعة أمام الأبراج السكنية، ونقل أي حالة مصابة في الوقت نفسه، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.