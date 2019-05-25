المصدر: الامارات اليوم

أسعار

لاحظ مراجعون تفاوتاً كبيراً في أسعار المستلزمات الطبية في الصيدليات التابعة للمستشفيات الخاصة، مقارنة بتلك الخارجية، لافتين إلى وجود مغالاة في تسعيرة المستشفيات التي لا توضح بدورها هذه الفروق الكبيرة للمراجعين.

تسول

طالب سكان منطقة الرغيلات في إمارة الفجيرة بنشر دوريات خاصة لضبط المتسولات اللاتي يدخلن المنازل بصحبة أطفالهن قبل موعد الإفطار بدقائق، أو خلال وقت الإفطار، طالبات من أصحاب المنازل استضافتهن لعدم توافر الطعام لديهن.

مقاولات

اشتكى سكان في عجمان عدم قيام شركات المقاولات، التي تنفذ مشروعات وسط الأحياء السكنية، بتنظيف المنطقة التي كانت تعمل فيها بعد انتهاء هذه المشروعات، ما يشوه المنظر الحضاري لهذه المناطق، ويعرقل حركة المشاة والمركبات.

تفاوت

لاحظ قراء وجود تفاوت كبير في القيم الإيجارية المعلنة من مكاتب تأجير العقارات في عجمان، مقارنة بالإيجارات المعلنة من المالك مباشرة.

صلاة

لاحظ قارئ في مدينة العين اختلافاً واضحاً في مواعيد إقامة الصلوات الخمس، إذ إن بعض المساجد يقوم برفع الإقامة قبل وقتها، بينما تتأخر أخرى، ما يشي بعدم الالتزام بالمواعيد المحددة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

غاز

لاحظ مستهلكون زيادة كبيرة في كلفة الغاز المنزلي المركزي الذي يتم توصيله للمنازل، خصوصاً المباني السكنية الجديدة، مقارنة بالأسطوانات العادية، متسائلين عن السبب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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