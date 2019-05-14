بلدية أبوظبي تحذِّر من خطر مستحضرات تبييض البشرة والصبغات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة في قسم رقابة الأنشطة الصحية بإدارة الصحة العامة، من استعمال المواد التي تحتوي على ادعاءات طبية وعلاجية غير صحيحة، وأشكال مشابهة للمنتجات الصيدلانية، والسلع المقلدة، مثل المنتجات الخاصة بتخسيس الوزن، وتحتوي أحياناً على مواد مسرطنة، وتؤثر في القلب والدماغ، ومستحضرات تجميلية خاصة بتبييض البشرة، وتحتوي على نسب عالية من الزئبق والرصاص، وتسبب العديد من الأضرار الصحية، نظراً للاستخدام المتكرر، وكذلك الحناء السوداء والبيضاء، وغيرها من الصبغات الملونة التي تستخدم للنقش على الأيدي والأرجل استعداداً للعيد، ومدى خطورتها، كونها مواد كيميائية وصبغات لا تصلح لوضعها على البشرة، وقد تسبب تحسساً وآثاراً جانبية قد تكون خطرة، وكذلك بعض المواد تحتوي على صور تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية لدولة الإمارات.

جاء ذلك في إطار تكثيف البلدية حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان على مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية، ومحال بيع المواد الاستهلاكية الخاصة بمستحضرات التجميل، ومواد العناية الشخصية الموجودة في مراكز التسوق، من خلال مفتشيها الموزعين، البالغ عددهم 19 مفتشاً و20 مفتشة.

وتركز الحملات التفتيشية التي يتم تنظيمها على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية العامة المتبعة في المراكز التجميلية، في ما يخص النظافة العامة، والممارسات الخاصة بتقديم الخدمات، والتي يجب أن تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي.

وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أمس، أنَّ إدارة الصحة العامة تحرص على إيجاد آليات جديدة لنشر الوعي الثقافي والفكري لدى أصحاب هذه المراكز والصالونات والجمهور بجميع فئاتهم، إلى جانب الحملات التفتيشية، حيث سيتخلل الزيارات والحملات خلال شهر رمضان التوعية بضرورة الانخراط في الدورات التدريبية والتقييمية للعاملين للحصول على شهادات المطابقة الخاصة بالعمل المهني، والتي من شأنها أن تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ضمن أرقى المعايير الصحية العالمية المطبقة، للحد من الممارسات السلبية في هذه المنشآت، لحماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وأوضحت البلدية أن المفتشين سيحرصون على توعية هذه المنشآت بضرورة تسجيل المنتجات والمستحضرات التجميلية التي يتم استخدامها في مراكزهم، لتقديم الخدمات للزبائن في الجهات المختصة، والحصول على شهادات التسجيل لضمان جودة هذه المواد، وعدم مخالفتها لشروط المنتج كمستحضرات التجميل ومواد العناية بالبشرة. وتؤكَّد إدارة الصحة العامة اعتزامها سحب جميع المنتجات المخالفة للشروط الصحية، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة على محال بيع المواد الاستهلاكية في الأسواق، وعلى معارض التسوق المنظمة خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن عمليات الضبط وسحب المواد المخالفة تأتي بناء على قرارات من الجهات الصحية الرسمية.