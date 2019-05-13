«تنمية المجتمع» تنظم ورشة توعوية للطلاب حول مخاطر المخدرات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت هيئة تنمية المجتمع في دبي ورشة عمل توعوية لطلاب مدرسة دبي للتربية الحديثة في دبي حول مخاطر الإدمان والأثر النفسي والاجتماعي لها، بهدف تعزيز معرفة الطلاب بالنهج العلمي للتعامل مع قضية المخدرات باعتبارها آفة مجتمعية ومرض خطير يؤثر سلباً على حياة الفرد وأسرته ومحيطه.

وحضر الورشة، التي اتسمت بالتفاعل والمشاركة الإيجابية، 150 طالباً من طلاب المرحلة الثانوية، إضافة إلى فريق الإدارة والإشراف التعليمي في المدرسة.

وتضمنت الورشة طرحاً مبسطاً لمخاطر تعاطي المخدرات والكحوليات والمؤثرات العقلية، وشرحاً لأبرز مسببات الانزلاق إلى الإدمان وأهمية وعي الشباب بها لتجنبه، فضلاً عن مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع خصوصاً الشباب في نشر ثقافة الوقاية من الإدمان بين أقرانهم للوصول إلى وطن بلا تعاطٍ أو إدمان.

وبينت مدير إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في الهيئة الدكتورة هدى السويدي، أن الدراسة التي أجرتها الهيئة أخيراً للتعرف إلى أهم أسباب التعاطي وكيفية الوقاية منه بينت أن معظم الأسباب التي تؤدي بالشباب إلى الانزلاق في مخاطر المخدرات والكحوليات، يمكن تجنبها من خلال رفع وعيهم وتعزيز تحصينهم النفسي والاجتماعي والديني، واستثمار طاقاتهم.

وتعمل الهيئة على مكافحة خطر الإدمان وفق محورين متوازيين: الإشراف على مرحلة الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان لإعادة دمجهم في المجتمع، وتعزيز قدرتهم على عدم العودة للتعاطي.