منع استخدام «الميني باص» لنقل طلبة المدارس في 2021

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أوصى مجلس المرور الاتحادي، خلال اجتماعه أخيراً، بمنع استخدام الحافلات الصغيرة «الميني باص» في نقل الركاب، اعتباراً من الأول من يناير 2023، ومنع استخدامها في نقل طلبة المدارس اعتباراً من الأول سبتمبر 2021.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الرابع، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، آلية حظر استخدام هذه الحافلات، بالإضافة إلى عرض من مواصلات الإمارات، حول النظام الإلكتروني الخاص بأجهزة ضبط المركبات المتجاوزة لإشارة «قف» في الحافلات المدرسية، كما اطلع على عرض مقدم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بشأن تعديل قانون الأوزان المحورية. واطلع المجلس على الحالة المرورية في الدولة في الربع الأول من هذا العام، ومؤشر الوفيات وحوادث السير على الطرق والإصابات، والتي تشير إلى انخفاض معدل الوفيات بنسبة 31.3% على مستوى الدولة، العام الماضي.

وناقش المجلس السياسات المرورية التابعة لوزارة الداخلية، لتحديد نقاط تمركز حوادث الوفيات على الطرق بالدولة.

واطلع على توصيات ملتقى الأمن السياحي، المقدم من القيادة العامة لشرطة دبي، وأوصى بدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ووضعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، اشتراطات ومعايير عدة يجب أن تتوافر في الحافلات المدرسية، لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، منها تركيب الكاميرات داخل الحافلة، للتحقق من نزول الطلبة، وعدم ترك أي منهم داخل الحافلة، وتوافر الإشارات التحذيرية، وغيرها من الاشتراطات التي يتم التدقيق عليها للحفاظ على أمن وسلامة الطلبة.

ترخيص الحافلات

أعلنت شرطة أبوظبي، العام الماضي، إجراءات جديدة لترخيص حافلات نقل الركاب سعة 15 راكباً كحد أقصى، والشحن الصغيرة، حسب مواصفات فنية، واشتراطات للسلامة المرورية، حددتها دائرة النقل. وذكرت شرطة أبوظبي أنه تمت مراجعة أوضاع تلك الحافلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتطوير اشتراطات المواصفات الخليجية، لضمان مطابقة الحافلات الجديدة من موديلات 2017 فما فوق، التي يجري إدخالها إلى الدولة مع المواصفات المطلوبة لضمان سلامة الركاب.