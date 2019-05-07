«الوطني» يوصي بتوسعة خدمات «بريد الإمارات» لتشمل جميع مناطق الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، حمد أحمد الرحومي، إن اللجنة أوصت في تقريرها حول الموضوع بإعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية، تعنى بتوسعة نطاق خدمات مجموعة بريد الإمارات لتشمل جميع مناطق الدولة، ووضع آليات لمواجهة التحول الرقمي والإلكتروني لمواكبة المجموعة المتغيرات السريعة في قطاع البريد، وتبني نظام موحد لخدمات نقل وتوصيل الوثائق والمستندات والطرود على مستوى الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ما يسهل عمليات التوصيل إلى أماكن المتعاملين.

وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس، بشأن موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة.

وقال الرحومي إن اللجنة اعتمدت توصياتها، بعد تحويلها من المجلس ومناقشة الموضوع مع مجموعة بريد الإمارات، خلال الجلسة الخامسة عشرة، التي عقدت الأسبوع الماضي، حيث تم إدخال التعديلات عليها، وسيتم رفعها للعرض على المجلس للموافقة عليها واعتمادها، لترفع بعد ذلك لمجلس الوزراء الموقر.

وأضاف أن اللجنة ناقشت موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.

وأشار إلى أن التوصيات التي تم تعديلها من قبل اللجنة تركزت على التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، وكذلك التزام المجموعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية.

كما شملت التوصيات التزام مجموعة بريد الإمارات بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وإنشاء هيئة مستقلة تختص بالترخيص والتنظيم والإشراف على القطاع البريدي في الدولة، للفصل بين اختصاصات العمليات التشغيلية والإشرافية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتوفير البيئة التنافسية في هذا القطاع، وكذلك إعداد مبادرات ومشروعات عمل بهدف رفع مؤشرات الرضا والسعادة والولاء والتناغم الوظيفي، وتقليل نسب الاستقالات، وإيجاد حلول سريعة لتظلمات وشكاوى الموظفين.