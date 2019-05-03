سكان «الطوابق 121» يصومون 6 دقائق أكثر

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سكان برج خليفة، والأبراج المرتفعة التي يصل عددها إلى 325 برجاً، إلى مراعاة فروق التوقيت لصلوات الفجر والمغرب والعشاء، حسب الارتفاع، لافتة إلى أن بعضهم تطول مدة صومهم ست دقائق عن معظم سكان الدولة.

وقالت الدائرة في تعميم تضمنه التقويم الهجري لعام 1440 الصادر عنها: «على سكان الطوابق من 60 إلى 120 تقديم صلاة الفجر دقيقتين، وتأخير صلاتَي المغرب والعشاء دقيقتين»، ما يعني أنهم سيصومون أربع دقائق أطول من سكان الأبراج دون ذلك الارتفاع».

وأضافت أن «على سكان الطابق 121 فما فوق، تقديم موعد صلاة الفجر ثلاث دقائق، وتأخير صلاتَي المغرب والعشاء ثلاث دقائق، ما يعني أن مدة صيامهم تطول ست دقائق، مقارنة بسكان الأبراج دون الـ60 طابقاً».

وأظهرت إمساكية رمضان، التي أعدتها الدائرة هذا العام، أن أقصر مدة صيام ستكون أول رمضان، إذ سيكون موعد أذان الفجر الساعة 4:16، بينما سيكون موعد أذان المغرب الساعة 6:55، فيما أطول مدة صيام ستكون يوم 30 من رمضان، حيث سيكون أذان الفجر عند الساعة 3:59، وأذان المغرب عند الساعة 7:09.