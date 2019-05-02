658 وظيفة شاغرة للمواطنين في العين ودبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، عن طرح 658 وظيفة شاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل، تستهدف مختلف المؤهلات الدراسية، في عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي ستعرض وظائفها الشاغرة، اليوم، في العين ودبي.

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، المواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين، على مستوى الدولة، الى التقدم لشغل الوظائف المطروحة، التي تعرض 10 منها في مركز سعادة المتعاملين (توطين) بإمارة دبي، في قطاع النقل والمواصلات من شركة «سيركو دبي مترو»، و648 شاغراً في قاعة (زاخر) بمدينة العين.

وأفادت الوزارة بأن الوظائف المعروضة في الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر تتنوع ما بين وظائف للخريجين الجدد، ووظائف ذات مستويات عالية، وأخرى تتطلب دبلوماً وثانوية عامة، ولذلك فإن بعض الوظائف لا تتطلب شهادة خبرة، كشرط للتعيين، وتناسب الخريجين الجدد، ومنهم خريجو الثانوية العامة، فالعديد من الفرص الوظيفية تتوافر لتلك الفئة خلال أيام التوظيف.

وكانت الوزارة نظمت خلال شهر أبريل الماضي 12 فعالية للتوظيف المباشر على مستوى الدولة، وعرضت خلالها الجهات المشاركة 857 شاغراً، بينها ثلاث فعاليات تضمنت 56 وظيفة شاغرة مخصصة للعنصر النسائي فقط.

ولفتت الوزارة إلى أنه بإمكان الباحث عن عمل التعرف إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص عبر الموقع الإلكتروني للتوطين، الذي حُدد فيه الشاغر والمؤهل المطلوب والمسمى الوظيفي، ويستطيع اختيار ما يناسب إمكاناته العلمية وطموحاته، مشيرةً إلى أن تنظيم الأيام المفتوحة للتوطين، بالتعاون مع الجهات الخاصة، يأتي في إطار تحقيق تسريع في توظيف المواطنين والمواطنات بالقطاعات المستهدفة.