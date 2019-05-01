تعرف إلى ...مواعيد تطبيق "مواقف" في أبوظبي خلال رمضان

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن ساعات تطبيق رسوم مواقف ومواعيد عمل مراكز خدمة المتعاملين وحافلات النقل العام وخدمات العبارات في شهر رمضان، لافتاً إلى أنه تقرر أن تطبق رسوم مواقف في شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء، اعتبارً من الساعة 9 صباحاً إلى 2 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساءً إلى 2:30 صباحاً، وأيام الخميس من الساعة 9 صباحاً إلى 2 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساءً إلى 12 في منتصف الليل، على أن يكون يوم الجمعة مجاناً من الساعة 12:01 صباحاً وحتى الساعة 8:59 من صباح يوم السبت.

وأفاد المركز بأنه سيتم إعفاء المصلين من رسوم مواقف خلال فترة صلاة التراويح في المناطق المحيطة بالمساجد شريطة عدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف واحترام المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9 مساءً وحتى 8 صباحاً.

ولفت إلى أن أوقات العمل في مراكز خدمة المتعاملين ستكون بالمركز الرئيسي منطقة المقطع- مركز النقل المتكامل، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 بعد الظهر، وفي محطة الحافلات الرئيسية، من الأحد إلى الخميس

من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، وفي فرع مبنى المرور والدوريات شارع سلطان بن زايد الأول، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر.

وأكد المركز أن خدمات حافلات النقل العام ستتواصل خلال شهر رمضان دون انقطاع خلال فترة الإفطار، بينما تم تعديل التواتر الزمني بعد الإفطار من نصف ساعة إلى ساعة.