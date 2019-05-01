المصدر: الامارات اليوم

رقابة

طالبت مقيمة، تقطن في منطقة واحة دبي للسيليكون، بتشديد الرقابة على منصات بيع اللحوم والأسماك في منافذ البيع المنتشرة في الواحة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية سيئة، نتيجة أكلها «روبيان» قامت بشرائه من أحد هذه المنافذ، علماً بأنها حامل في شهورها الأولى، الأمر الذي كاد أن يهدد حياتها بالخطر.

«أو.إس.إن»

شكا مشتركون في باقات «أو.إس.إن» (OSN)، المقدمة عن طريق خدمة «إي لايف» التابعة لشركة اتصالات، قيام الأولى بتبديل القنوات المدرجة ضمن الباقات، وتغييرها دون إبلاغهم كمشتركين يدفعون رسوماً مالية مقابل اشتراك محدد سلفاً، ولا يجوز العمل على تبديله دون إخطار مسبق.

مخالفة

طالب سائقون بتكثيف الرقابة على نظرائهم من السائقين المخالفين، الذين يقتحمون بشكلٍ مفاجئ صف السيارات الواقف أمام آخر تقاطع على شارع الملك عبدالعزيز في دبي، نظراً لما يشكله مثل هذا السلوك المخالف من تهديد كبير لحياة الآخرين.

شكاوى

شكا متعاملون لدى بنك دبي الإسلامي كثرة الاتصالات التي تردهم بشكلٍ دوري من موظفين في البنك، للإعلان عن باقات العروض والتخفيضات نفسها، ما يشكل مصدر إزعاج شديد بالنسبة إليهم، يحول دون تركيزهم في أعمالهم اليومية.

فحص

اقترح قراء ربط نتائج الفحص الطبي للمقيمين إلكترونياً مع إدارات الجنسية، عند تجديد وإصدار الإقامة، بحيث لا يستدعي ذهاب المتعامل مرتين إلى مراكز الفحص.

دراسة

طالب أولياء أمور الجهات المعنية بوضع خطة لتلافي تأثير تقليص عدد ساعات الدراسة، خلال شهر رمضان، على تحصيل أبنائهم العلمي للمنهج كاملاً.

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