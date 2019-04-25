بلدية الشارقة تُخضع 5000 موقف جديد للرسوم العام الجاري

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت بلدية الشارقة حرصها على توفير مواقف عامة في جميع المناطق، وفرض رقابة عليها على مدار الساعة لمنع سوء استغلالها، مشيرة إلى أن عدد المواقف العامة الخاضعة للرسوم نحو 33 ألفاً و800 موقف، وجارٍ إخضاع 5000 موقف جديد للرسوم في مدينة الشارقة العام الجاري.

وأوضحت البلدية، لـ«الإمارات اليوم»، أنها تقدم خدمات ذكية، تمكن المستخدم من حجز الموقف ساعات عدة عبر رسالة نصية واحدة، لتفادي المخالفات، وجارٍ تطوير أجهزة المواقف عبر استخدام أجهزة مواقف ذكية، بإمكانها التعامل مع أرقام المركبات، وتحويل بعض الأراضي الفضاء والمواقف الرملية الحالية إلى مواقف نظامية واستثمارية.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في البلدية، خالد بن فلاح السويدي، أن إخضاع المواقف للرسوم في مدينة الشارقة بدأ عام 2005، بتركيب 260 جهاز مواقف في 16 منطقة، وبعدما شهدته مدينة الشارقة من تطور عمراني واقتصادي، زادت الحاجة لاتساع نطاق المواقف وتوفيرها، حيث تم إخضاع مواقف إضافية للرسوم، ليصل عدد أجهزة المواقف إلى 1060 جهازاً، تخدم 35 منطقة بواقع 33 ألفاً و800 موقف.

وأفاد السويدي بأنه تم تطوير وسائل سداد رسوم المواقف، فتم توفير نظام الاشتراكات الخاص بالمناطق السكنية والتجارية، إضافة إلى استحداث الدفع عن طريق الرسائل النصية.

بدوره، أكد مدير إدارة المواقف في البلدية، علي أحمد أبوغازيين، حرص البلدية على منح امتيازات وخصومات على الاشتراك بالمواقف لفئات مختلفة، منها المواطنون المتقاعدون، وموظفو الحكومة المحلية والاتحادية العاملون بمدينة الشارقة، والمستفيدون من مساعدات دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ووزارة تنمية المجتمع، وكل من لديه بطاقات حماة الوطن، إضافة إلى خصومات طلبة الجامعة، التي وصل عدد المستفيدين منها إلى 383 طالباً وطالبة.

وأشار أبوغازيين إلى أن هناك خطة لتغطية مدينة الشارقة بالمواقف بشكل مستمر، لتوفير أكبر عدد ممكن من المواقف، عن طريق تحويل المواقف الرملية إلى مواقف نظامية، وتحويل الأراضي الفضاء إلى ساحات مواقف استثمارية.

وكشف عن إضافة 5000 موقف خاضعة للرسوم في مناطق متفرقة خلال العام الجاري، الأمر الذي يسهم في توفير أكبر قدر من المواقف النظامية في المدينة، وتحسين المظهر الجمالي، والقضاء على الاستغلال السلبي للمواقف، موضحاً أن إخضاع المناطق للرسوم أحد الحلول التي تسهم في توفير المواقف.

وأشار إلى أن الإدارة تقوم حالياً بتطوير أجهزة المواقف، عبر استخدام أجهزة مواقف ذكية بإمكانها التعامل مع أرقام المركبات، الأمر الذي يسهم في خفض المخالفات الناتجة عن عدم وضع تذاكر المواقف بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أن الإدارة ستقوم بتوفير محفظة إلكترونية كوسيلة إضافية لسداد رسوم المواقف، ما يسهم في تسهيل عملية الحصول على التذاكر.

ولفت إلى أن الإدارة توفر بطاقات الاشتراك لثلاثة أشهر، وستة أشهر و12 شهراً، ويمكن اختيار المناطق المراد الوقوف فيها، أو بطاقة لجميع المناطق في مدينة الشارقة.

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ألفاً و800 موقف نظامي خاضعة للرسوم، في مدينة الشارقة.