المصدر: الامارات اليوم

عشوائية

اشتكى سكان في منطقة التعاون بالشارقة، عشوائية إيقاف بعض السائقين سياراتهم في الساحات الترابية التي تحيط بالبنايات، ما يتسبب في إغلاق منافذ الخروج على بعض السيارات، كما يعيق من عمليات الدخول والخروج لمواقف البنايات.

ازدحام

اقترح قارئ يستخدم شارع الشيخ محمد بن زايد، لحل مشكلة الازدحام المروري المتكررة عند جسر ناشيونال في الجهة المؤدية من دبي إلى الشارقة، إغلاق بعض المداخل المؤدية من الجسر إلى داخل الشارقة، باعتبارها سبب الازدحام.

حفر

طالب سكان في عجمان بتسوية الطرق الترابية وإزالة الحفر التي تكوّنت بفعل الأمطار الأخيرة، مشيرين إلى أنها باتت تشكّل مشكلة لهم، وتؤثر في سلامة المركبات، وقد تعرضهم للحوادث.

كتب

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة، تأخر تسلّم أبنائهم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثالث، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على بدء الدراسة، لافتين أن هذه المشكلة تتكرر بصفة دائمة، ما يزيد عبء التحصيل الدراسي والمذاكرة على الطلبة.

مدارس

أفاد أولياء أمور طلبة في أبوظبي بأن بعض المدارس الخاصة تتعمد تأخير إعلان نتائج قبول تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، وعدم الرد على استفساراتهم حول قبول أو رفض الأولاد، ما تسبب في خفض فرص التحاقهم بمدارس أخرى.

إشارات

لاحظ زوّار مسجد الشيخ زايد في العاصمة أبوظبي قلة الإشارات التي توجههم إلى المخارج الخاصة بالمواقف السفلية، ما يُسبب حالة من الارتباك لهم، خصوصاً للذين يزورون المسجد للمرة الأولى.

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