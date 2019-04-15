الدفاع المدني برأس الخيمة ينقذ 24 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مصدر في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، لـ "الإمارات اليوم" إن غرفة العمليات تلقت ثلاثة بلاغات تتعلق بوجود 24 شخصا محاصرين بميه الأمطار يومي السبت والأحد الماضيين منهم 4 محاصرين في وادي البيح 20 آخرين محاصرين في منازلهم بمختلف مناطق رأس الخيمة نتيجة دخول مياه الأمطار والأودية لمنازلهم.

وأوضح أن البلاغ الأول كان يوم السبت الماضي حيث ورد اتصال من شخص يفيد بوجود أسرة مكونة من أربعة أفراد محصورين داخل مركبتهم في وادي البيح على طريق جبل جيس، وتابع أن الفرق المعنية المتواجدة في المكان قامت بالتعاون مع الجمهور بإخراج المحصورين وتقديم الإسعافات الأولية لهم دون إصابات.

كما ورد بلاغ يفيد بوجود مسن يبلغ من العمر 69 عاما غير قادر على الخروج من منزله في منطقة الدقاقة نتيجة دخول مياه الأمطار للمنزل، مضيفا أنه تم إرسال الفرق المعنية وتم إخراج المسن من منزله بشكل آمن كما تم سحب مياه الأمطار التي دخلت منزله من قبل الجهات المعنية نتيجة مساواة منزله بالطريق العام.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت مساء الأحد الماضي بلاغين يفيد بوجود 20 شخصا محصورين في منزلين في منطقة شعم شمال رأس الخيمة نتيجة دخول مياه الوادي للمناطق السكنية، حيث يوجد في المنزل الأول 11 شخصا والمنزل الثاني تسع أشخاص جميعهم حاصرين في منزلهم نتيجة دخول مياه الوادي، وتابع تم إرسال الفرق المعنية والاستعانة بآليات دائرة الخدمات العامة لسحب مياه الأمطار من المنزلين المتضررين كما تم إخراج المحصورين وتبين أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

