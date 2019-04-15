غرق أكثر من 70 منزلاً بشكل كامل في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال مصدر في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، لـ"الامارات اليوم" إن الدائرة تلقت 1000 بلاغ يتعلق بإضرار الأمطار وفيضان السيول والأودية برأس الخيمة خلال اليومين الماضيين، كما رصدت احصائيات الدائرة غرق أكثر من 70 منزلا في مختلف مناطق رأس الخيمة جراء فيضان الأودية والأمطار الغزيرة التي سقطت الأول من أمس وأنه جارٍ حصر باقي المنازل المتضررة من الأمطار.

وأشار إلى أن وادي النقب تسبب في غرق 37 منزلا بشكل كامل الأول من أمس وإتلاف جميع محتوياتهم إثر فيضانه على منطقة الفحلين السكنية، كما تسبب الوادي في قص الطريق المؤقت وانهياره أمام حركة المركبات، حيث قامت الجهات المعنية فتح طريق آخر لعبور المركبات والجهات المعنية لتقديم العون والمساعدة للأهالي المتضررين.

وأوضح أنه تم رصد غرق ثمانية منازل في منطقة شعم، وأربع منازل في منطقة الصالحية، و11 منزلا في مناطق المعمورة والظيت والمعيريض، و10 منازل في منطقة خزام، كما تعرضت بعض المنازل في مناطق سكنية منخفضة للغرق نتيجة دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها.

وأضاف أن المنخفض الجوي تسبب في انهيار كامل لأربع طرقات حيوية، منها طريق وادي البيح وطريق في عوافي والظيت وفي منطقة سهيلة، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار جدران بعض المنازل في الظيت الشمالية ومنطقة سهيلة في رأس الخيمة.