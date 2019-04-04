برامج لتأهيل الباحثين عن عمل في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بدأت دائرة الموارد البشرية في الشارقة تنفيذ برامجها التأهيلية لشهر أبريل الجاري، للباحثين عن عمل في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية. ويبلغ عدد البرامج المزمع تنفيذها 23 برنامجاً تأهيلياً، تم إعدادها وفق متطلبات سوق العمل والمناهج والمعايير العالمية والمحلية المعتمدة. وتهدف إلى رفع كفاءة المنتسبين، وتطوير مهاراتهم، لتأهيلهم للانخراط في ميادين العمل، وتستهدف جميع المؤهلات العلمية من الباحثين عن عمل، المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

وتنفذ ستة برامج منها في مدينة الشارقة، متمثلة بالمهارات الإبداعية في إدارة التواصل الاجتماعي، وريادة الأعمال والابتكار، وإعداد المشروعات الصغيرة، والتوعية الأمنية الإلكترونية، وإدارة الذات وفن التأثير في الآخرين، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.

كما ستنفذ الدائرة في المنطقة الوسطى برنامجين تدريبيين، هما: تكنولوجيا الموارد البشرية الحديثة، والمهارات الإبداعية في إدارة التواصل الاجتماعي.

أما في المنطقة الشرقية، فسيتم تنفيذ 15 برنامجاً تأهيلياً، بحيث تنفذ البرامج في مجموعتين بخورفكان وكلباء.