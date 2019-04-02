بلدية أبوظبي تتلف 6 أطنان من مواد غير مطابقة للمعايير الصحية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

صادرت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أكثر من (30805) عبوات بوزن (6 طن) من المواد الاستهلاكية غير الغذائية والتي لا تطابق المواصفات والمعايير الصحية المعمول بها في الدولة والمنتهية الصلاحية، كما أتلفت البلدية وشركاؤها جميع هذه المواد ضمن إطار سعيها للمحافظة على الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

وأكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي، أن البلدية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مستمرة ضمن منهجية تفتيشية، ورقابية بمتابعة جميع التجاوزات التي تحدث أحياناً في الأسواق، والتي يتم من خلالها تسويق، وبيع مواد، ومنتجات لا تتطابق مع الشروط الصحية، وذلك بهدف حماية المستهلكين من أخطار هذه المنتجات، داعياً أفراد المجتمع إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة لشراء احتياجاتهم، وخصوصاً تلك المتعلقة بصحتهم العامة، لا سيما مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية، وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع النطاق.

وأضاف: هذه الحملات التفتيشية والرقابية تجسد حرص البلدية على توفير مظلة من الأمان للمستهلكين، وتخليص الأسواق من كل المنتجات الدخيلة، والتي دخلت إلى أسواقنا ولم تحصل على اعتماد الجهات المختصة كمنتجات صالحة للاستعمال والاستهلاك.