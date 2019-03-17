34 مرشحاً للفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها السادسة، متضمنة 34 مرشحاً عن 13 فئة تشملها الجائزة التي تنظم بالتزامن مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينطلق في 20 مارس الجاري.

وضمت القائمة دائرتي التخطيط والمساحة والمالية المركزية في الشارقة عن «أفضل ممارسة اتصال حكومي - إمارة الشارقة»، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة ووزارة تنمية المجتمع وموانئ أبوظبي، عن «أفضل موقع إلكتروني حكومي - دولة الإمارات»، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن فئة «أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية - دولة الإمارات»، وشرطة أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع عن «أفضل تعامل إعلامي مع أزمة - دولة الإمارات».

كما شملت القائمة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» ومعهد الشارقة للتراث عن «أفضل تواصل حكومي خارج الدولة - دولة الإمارات»، وبلديتي الشارقة ودبي وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن «أفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك - دولة الإمارات»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الصحة في دبي ودائرة النقل في أبوظبي عن «أفضل تطبيق إلكتروني حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي».

وعن فئة «أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي - دول مجلس التعاون الخليجي» رشحت الجائزة عبدالعزيز خالد القاسم، من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن «مبادرة إضافة قيمة السعادة في العمل»، وأميمة عبدالهادي آل مطر، من جامعة الشارقة عن «حملة ضد التنمّر»، وإسراء قاسم مصطفى من جامعة الشارقة عن «مبادرة الزراعة المستدامة»، وبوابة البحرين - مملكة البحرين، وتلفزيون دولة الكويت - وزارة الإعلام الكويتية عن فئة «أفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي - دول مجلس التعاون».

وعن فئة «أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي - دول مجلس التعاون» دوائر الأشغال العامة والمالية المركزية والتخطيط والمساحة في الشارقة، وعن فئة «أفضل استراتيجية اتصال حكومي - دول مجلس التعاون» برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية - دولة الإمارات، وعن «أفضل حملة اتصال حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي» وزارات الإعلام السعودية والتغير المناخي والبيئة والتربية والتعليم الإماراتيتين، وعن «أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي- دول مجلس التعاون»، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين وشرطة دبي وشرطة أبوظبي.