50 ألف رخصة بناء في دبي العام الماضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بلدية دبي بأن عدد رخص البناء، التي تم اعتمادها في البلدية العام الماضي بلغت 50 ألف رخصة، فيما بلغ عدد المباني المنجزة 6043 مبنى.

وقال مدير عام البلدية، داوود الهاجري، في بيان صحافي أمس، إن إجمالي مساحات البناء المنجزة في 2018 بلغ 105 ملايين قدم مربعة، بزيادة 6% على 2017، في النمو العمراني بقطاع الإنشاءات بدبي، معظمها مبانٍ متعددة الطوابق، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص في دبي يمشيان بخطى متسارعة، ما جعل سهولة الترخيص في دبي تحصد المركز الأول عربياً، وعلى مستوى الشرق الأوسط، حسب تقرير البنك الدولي، من خلال دراستها السنوية في ممارسة الأعمال.

وذكر أنه في مجال قطاع الإنشاءات بالإمارة، بلغت المساحات المرخصة العام الماضي نحو 13.7 مليون متر مربع، منها 11.5 مليون متر مربع للبناء الجديد، و2.1 مليون متر مربع للإضافات على مبانٍ قائمة، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة نحو 29 ألفاً و480 رخصة بناء.

وأشار إلى أن مساحات البناء التي تم ترخيصها، تمهيداً لبدء العمل بها للمباني الاستثمارية المتعددة الطوابق بلغت نحو 10 ملايين متر مربع، وتشكل 75% من مجموع المساحات التي تم ترخيصها العام الماضي، أما الفلل السكنية فقد شكلت نسبة 11% من إجمالي المساحات.

وأفاد الهاجري بأن البلدية وافقت، العام الماضي، على تسجيل 802 شركة مقاولات جديدة (بأنواعها المختلفة) بإمارة دبي، ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المؤهلة بالإمارة 9086، بزيادة 9% على عام 2017، أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية، التي تقوم بالتصميم والإشراف على التنفيذ، فتم تسجيل 36 مكتباً استشارياً العام الماضي، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المؤهلة بالإمارة 824 مكتباً هندسياً، بدرجاتها وفئاتها المختلفة، بزيادة 4% على عام 2017.