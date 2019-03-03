تنفيذ 5 مشروعات جديدة في «الحمرية» خلال 2019

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف مدير بلدية مدينة الحمرية، مبارك راشد الشامسي، عن أبرز خمسة مشروعات يجري تنفيذها خلال عام 2019، من خلال دائرة الأشغال العامة بالشارقة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستكون ذات انعكاسات حضارية تخدم أهالي مدينة الحمرية، وتدفع باتجاه تطور البناء العمراني المستدام، وتدعم منظومة البنى التحتية للمدينة عبر خدمات تتنوع بين التجارية والسياحية والتنموية.

وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حققت الاستدامة في الخدمات المقدمة لأبناء مدينة الحمرية، لافتاً إلى أن المشروعات تتمثل في تطوير حديقة الشاطئ بالحمرية، وإنشاء مجلس ضاحية الحمرية، وتطوير مصنع الثلج، وإنشاء الطابق الثاني من سكن عمال البلدية، والانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء الحديقة العامة بالحمرية شرق، التي تشتمل على الأسوار ومضمار الدراجات الهوائية بالحديقة بطول 1000م، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأهالي من الخدمات المتنوعة من جهة، وجذب الاستثمارات للمنطقة من جهة أخرى، وبما يدفع باتجاه التنمية المستدامة.

وعن تطوير حديقة الشاطئ، كشف الشامسي أن المساحة الإجمالية تقدر بـ250.7 ألف متر، حيث يشتمل المشروع على زيادة طول مضمار الجري بنحو 350 متراً، ليصبح إجمالي طول المضمار 1400 متر طولي، بجانب تركيب أعمدة إضاءة، وتنفيذ أعمال «إنترلوك» إضافية بمحاذاة الممشى، وتسوير الحديقة.

وقال إن مشروع إنشاء مجلس ضاحية الحمرية سيسهم بشكل كبير في تنظيم خدمات: العزاء وإقامة الأفراح والفعاليات وعقد الدورات التدريبية لأبناء المجتمع المحلي.

مشيراً إلى أن تطوير مصنع الثلج سينعكس إيجاباً على تحسين نوعية المنتج، بجانب تغييره من إنتاج حبيبات إلى قوالب ثلجية تخدم الصيادين في المنطقة، حيث تم رفع كفاءة المصنع من 15 طناً باليوم الواحد إلى 25 طناً يومياً لمواكبة الطلب المتنامي عليه من قبل صيادي المنطقة.

وأضاف الشامسي أن مشروع سكن عمال بلدية الحمرية سيتم إنجازه من خلال إضافة طابق ثانٍ جديد للسكن الموجود حالياً، بسعة إجمالية 15 غرفة، يشتمل على كل الخدمات السكنية، وسيخدم أهداف البلدية في توفير المسكن الملائم للعمال والكوادر الفنية والخدمات المساندة.

وأكد الشامسي أن تطوير الحديقة العامة بالحمرية شرق، وتطوير مضمار الدراجات الهوائية، سيخدمان أهالي مدينة الحمرية، ويعززان من منظومة الخدمات المقدمة لهم، ويعمل على جذب أطفال وشباب المنطقة وأهاليهم لقضاء الأوقات في الإجازات وملء أوقات الفراغ لديهم، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على الأسوار ومضمار الدراجات الهوائية بالحديقة بطول 1000م.