المصدر: الامارات اليوم

معاملة

قال متعامل إنه لايزال ينتظر تسلّم معاملة «الإقامة» الخاصة بابنه من شركة زاجل لتوصيل الطرود منذ 23 يوماً، لافتاً إلى أنه اتصل بالشركة مرات عدة، ولفترات انتظار تصل إلى 40 دقيقة دون رد على الهاتف، مشيراً إلى أن التأخير سبّب له خسارة مالية، كونه لم يستطع تجديد بطاقة التأمين الصحي لابنه حديث الولادة الذي عانى مشكلات صحية.

شكر

نوّه سكان في منطقة المجاز بالشارقة، القاطنون في المنطقة الواقعة خلف البرج الأزرق، بجهود حكومة الشارقة، وسرعة استجابتها لمطالبهم ببناء مسجد في المنطقة، وتمنّوا عليها أن يكون متعدد الطوابق، حتى يستوعب الأعداد الكبيرة في تلك المنطقة.

مشاة

رصد سائقون في أبوظبي، تعمّد بعض الأفراد، من الجالية الآسيوية، عبور الطرق الرئيسة، من غير الأماكن المخصصة، ما يعرّضهم لخطر الدهس، مطالبين بزيادة حملات التوعية التي تستهدف مثل هؤلاء الأشخاص.

شيشة

ذكر قراء أن وزارة الصحة قامت مشكورة بتوزيع مطويات تحتوي على توضيح لمخاطر التدخين بأنواعه المختلفة، مدعمة بأرقام ودراسات علمية، إلا أنها لا تحتوي على أي أرقام أو ذكر لـ«الشيشة»، رغم أنها إحدى أكثر وسائل التدخين انتشاراً في الدولة.

أسعار

طالب سكان في الشارقة دائرة كهرباء ومياه الإمارة، بمراجعة أسعارها الخاصة بتركيب وتبديل العدادات، وحتى الفاتورة الشهرية، وذكروا أنها لاتزال مرتفعة نسبياً مقارنة بغيرها من المؤسسات التي تقدم الخدمات نفسها في مناطق أخرى بالدولة.

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