49 ألف وظيفة خضراء في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير «وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات»، الذي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، بأن عدد الوظائف الخضراء في الدولة يقدر بنحو 49 ألف وظيفة بما يعادل 0.6% تقريباً من القوى العاملة.

وأضاف التقرير أن القطاع الحكومي ومجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير والسياحة والنقل، تعتبر أهم مصادر الوظائف الخضراء حالياً، متوقعاً أن يكون عدد الوظائف الخضراء المتاحة في الدولة بحلول عام 2030، نحو 86 ألف وظيفة.

وقالت مديرة إدارة التنمية الخضراء في الوزارة، المهندسة عائشة محمد العبدولي، في إفادة صحافية، إن جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تسير بشكل متسارع، موضحة أن الوظائف الخضراء تمثل أحد الأعمدة المهمة لهذه الجهود التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني.

وذكرت أن الوزارة لها دور مهم في تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد في الوقت نفسه. وأفادت العبدولي بأن التقرير وضع تقديرات مستقبلية مستندة إلى الأهداف الوطنية ونشر التكنولوجيا المخطط لها، التي تم الإعلان عنها بالفعل، أنه بحلول عام 2021، ستتوافر نحو 68 ألف وظيفة، ترتفع إلى 86 ألف وظيفة بحلول عام 2030 مع تبني المزيد من الممارسات المستدامة لتشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.