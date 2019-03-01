«أشغال الفجيرة» تركب إشارتين ضوئيتين جديدتين على شارع المطار

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

كشف مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة، سالم محمد علي المكسح، عن تنفيذ أعمال مشروع إنشاء إشارتين ضوئيتين على شارع المطار، الأولى عند تقاطع المطار مع مريشيد، والثانية عند دوار الصناعية القديمة، لاستيعاب حركة الشارع الجديد الذي تم إنشاؤه.

وأفاد بأنه تم بدء استحداث شبكة طرق جديدة في خمس مناطق بإمارة الفجيرة بطول 32 كيلومتراً، راوحت نسبة إنجازها بين 70 و80%، مؤكداً أن المشروعات الجاري تنفيذها تعد حزمة من خطة متكاملة صاغتها الدائرة بالتنسيق مع البلديات المختصة، لتلبي حاجة المناطق وتحقق تطلعات سكانها، وتربط المجمعات السكنية ببعضها، بالإضافة إلى تسهيل حركة التنقل وتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة في شوارع المدن، واستيعاب الزيادة في عدد المركبات الناتجة بفعل التوسع السكاني. وأشار إلى أن الإدارة باشرت تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطريق الجديد، الممتد من دوار النجيمات قرب مستشفى الفجيرة وحتى شارع محمد بن مطر، تضمنت أعمال المشروع إنشاء طريق جديد من حارتين مع جزيرة وسطية بطول 1.5 كيلومتر، لتخفيف الضغط على شارع الاتحاد، واستيعاب حركة المركبات المتزايدة في شوارع الفجيرة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير الشارع الممتد من دوار السيف حتى الإشارة الضوئية القائمة على شارع النجيمات بضاحية مضب بطول 1.5 كيلومتر.